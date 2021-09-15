Пожар в Борках уничтожил жилой дом, повредив соседний

Пожар в рязанском поселке Борки потушили. Как сообщили «КП-Рязань» в областном ГУ МЧС, открытое горение удалось ликвидировать в 8:32, притом что вызов поступил в 8:05.

Огонь охватил жилой дом на улице 9-й район, а от него перекинулся на соседний. В итоге одно из зданий фактически уничтожено, а другое повреждено частично. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Также отмечается, что на месте происшествия в итоге работали 8 единиц спецтехники и 31 человек личного состава противопожарной службы.

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