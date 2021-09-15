Очереди в детской поликлинике №2 прокомментировал минздрав

14 сентября в соцсетях появились фото огромной очереди к педиатру детской поликлиники №2 в Рязани. А еще несколько дней назад, 10 сентября, на странице губернатора Николая Любимова начали часто писать возмущенные комментарии о работе медучреждения.

Фото: instagram.com/podslushano_ryazan/

«Прием ведут всего 3 врача и все они дежурные, участковых терапевтов нет вообще. На прием идут как больные дети, так и здоровые, очереди огромные», - написал рязанец Олег Куликов.

Крайне негативные отзывы стали копиться и на странице поликлиники в «Яндексе»:

«Ребенку в 2 года с температурой 38 не могу вызвать врача на дом. Пытались прийти сами. Очередь к врачу, который принимает в 12, начинают занимать уже с 10 утра. Огромная толпа людей - и больных, и здоровых - в общем коридоре к одному и тому же врачу, неразбериха полная. Ужасно», - пишут уже в отзывах о поликлинике.

Также люди часто жалуются, что до поликлиники невозможно дозвониться, а отношение персонала – хамское.

О ситуации с очередями в итоге высказался областной минздрав:

«Появлению очереди в поликлинике способствовало несколько факторов: увеличение количества пациентов в связи с сезонным заболеванием ОРВИ и высокий спрос на получение справок для посещения детских секций», - считают чиновники от медицины.

Минздрав уверяет, что «администрация поликлиники делает все возможное для устранения очередей». При этом пришлось договариваться с РязГМУ, чтобы вуз выделил ординаторов из педиатрического отделения в помощь врачам.

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