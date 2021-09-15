В рязанских Борках загорелся дом, а от него еще один соседний

В Борках загорелся частный жилой дом, а от него соседний. На месте работают пожарные. Фото: 7info.ru

Утром 15 сентября в Рязани в поселке Борки загорелся жилой дом. От него огонь уже перекинулся на соседнее жилище. Фото с места событий от очевидца, сделанное в 8:20, публикует 7info.

В областном ГУ МЧС корреспонденту «КП-Рязань» подтвердили, что вызов из Борок действительно поступил. По состоянию на 8:40 туда направили шесть экипажей противопожарной службы в составе 18 человек. Подробности уточняются.