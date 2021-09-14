Губернатор Николай Любимов: «Рязанская область – один из лучших регионов в России по производству молока»

Фото: ryazangov.ru

Губернатора Николая Любимова проинформировали о ходе строительства и перспективах работы нового животноводческого комплекса, который рассчитан на 2300 голов. Это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года. Тогда в Рязанской области начала работать самая крупная в Европе роботизированная ферма. Новый комплекс включает доильно-молочный блок, родильное и сухостойное отделения, коровники и телятники, комплекс силосно-сенажных траншей, ветеринарный блок, другие необходимые помещения и коммуникации. Объем инвестиций составил 1,52 млрд. рублей. В год на новой ферме планируется производить 19,6 тыс. т молока. Реализация проекта позволила создать 57 рабочих мест.

В рамках церемонии открытия нового комплекса Губернатор Николай Любимов и генеральный директор ООО «Вакинское Агро» Сергей Турта дали старт работе новой доильной установки, нажатием пусковой кнопки. На сегодняшний день это оборудование является одним из лучших в России, подобная дойка стала второй по стране. «Очень важно, что у нас продолжают открываться новые современнейшие хорошо оснащенные фермы, по всем мировым стандартам. Для нас это дополнительные мощности, дополнительные рабочие места, налоги и инвестиции, – сказал Николай Любимов. – Проект очень крупный и он продолжает развиваться, в планах стоит создание третьей очереди. Мы поддерживали его, и будем делать это в дальнейшем».

Фото: ryazangov.ru

Губернатор выразил уверенность, что уже в ближайшее время «Вакинское Агро» достигнет надоев в 56 тыс. т молока в год. «Это очень серьезная цифра для нашей области, для всей средней России», – подчеркнул он. На сегодняшний день предприятие уже входит в тройку региональных лидеров по валовому надою. Глава региона особо отметил организацию замкнутого цикла производства, когда сырье предприятия перерабатывается на собственном заводе. «Крайне важно, что здесь молоко перерабатывается на месте, то есть из него создается готовая продукция, которая потом продается в магазинах по всей России. Хотелось бы, чтобы все наши производители молока следовали этой стратегии. Тогда вся добавленная стоимость остается здесь, на Рязанской земле», – сказал Николай Любимов.

В комментариях журналистам Губернатор подчеркнул, что в регионе большое внимание придается развитию сельского хозяйства и достигнуты высокие показатели. В целом по области продуктивность животных сейчас составляет около 8 т молока в год на одну корову. «Это выше среднероссийского показателя, то есть наши сельскохозяйственные производители реально умеют работать и пользуются всеми современными технологиями», – отметил он. По словам главы региона, за 7 лет в Рязанской области производство молока увеличилось в 1,5 раза. «То, как отрасль движется в последние годы, вселяет оптимизм, что мы можем от опорной цифры выйти на двукратное увеличение молока. Это реально, возможно и действительно наш регион один из лучших в России по молоку. Будем идти «плюсом» и дальше, поддерживать проекты подобные «Вакинскому Агро» – они очень важны», – сказал Николай Любимов. Губернатор отметил, что на поддержку могут рассчитывать как крупные проекты, так и проекты малого фермерства. «Планов очень много, но самое главное, что все они реализуются», – резюмировал Губернатор.

В церемонии открытия нового животноводческого комплекса также участвовали: член Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Игорь Морозов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин, руководители администрации Рыбного района, представители Россельхозбанка.