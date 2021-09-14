С 16 сентября в Рязани изменят два маршрута, один из них – постфактум

Администрация Рязани, так и не сподобившись на обещанную транспортную концепцию, решилась на очередные локальные изменения маршрутной сети. На этот раз с 16 сентября иначе будут ходить микроавтобусы №62, а вот №65 уже ходят по-новому, но изменения в реестр почему-то внести забыли.

Итак, маршрут №62 вместо поселка Мехзавода (и Октябрьского городка) теперь пустят до Олимпийского городка в Дашково-Песочне. В одном направлении его прочертили по улице Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Тимуровцев и Зубковой, а в обратном – по улицам Тимакова, Новоселов (через кинотеатр «Октябрь»), Тимуровцев.

Что касается 65-х, то они уже фактически курсируют до ДПР, а не до «Зельгроса», как указано в версии реестра от 27 августа на сайте администрации. Данные сервиса «Умный транспорт» подтверждают, что машины заезжают на круг у Новоселов, 60, затем по улицам Шереметьевской и Песоченской добираются до конечной. Да и сама администрация объявляла об этом еще в июне.

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