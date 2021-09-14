На избирательных участках региона обеспечат безопасность и правопорядок

«В оставшееся до голосования время прошу обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности на избирательных участках и в целом правопорядка на территории муниципальных образований», – заявил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

Он поручил проверить УИКи на предмет надежности всех коммуникаций, создания комфортных условий для пребывания там избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей.

По мнению Николая Любимова, успешное проведение выборного процесса напрямую зависит от бесперебойной работы систем связи и энергоснабжения, а также пожарной безопасности.

Главам администраций муниципальных образований было поручено оказать всестороннюю помощь полиции в обеспечении правопорядка на выборах, а также проанализировать, хватает ли на избирательных участках средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

17-19 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва и 99 местных избирательных кампаний.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 3 экз. Дата изготовления 14.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»