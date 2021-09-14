Рязанский митрополит: Важно, чтобы борьба с коронавирусом нанесла здоровью людей как можно меньше вреда. Фото: Рязанская епархия.

Сейчас человечество только нащупывает пути борьбы с коронавирусной инфекцией, преодоления этой страшной угрозы, и важно не ошибиться. Об этом в видеообращении специально для круглого стола «Система контроля не излечит, не исцелит. Коллективный иммунитет без прививки» заявил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

«В это трудное время главная задача сохранить наш народ, сохранить народное здоровье, сохранить потенциал для дальнейшего развития жизни нашего народа. И в этом смысле вопросы, которые вы поднимаете, вопросы здоровья нации, являются крайне важными, — отметил владыка. — Человечество только нащупывает пути борьбы с инфекцией, и важно не ошибиться. Важно, чтобы как можно меньше вреда борьба с инфекцией нанесла здоровью наших людей».

По словам рязанского митрополита, сейчас в обществе много разделений: кто-то ратует за поголовную вакцинацию, не думая о последствиях, кто-то является яростным противником вакцинации, и эти разделения затрагивают в том числе и церковь.

«Люди разделяются, и это недопустимо. Христос призывает всех нас к любви, и сейчас особенно важно не поддаваться на искушения, сохранить единство. У людей могу быть разные позиции, но это не основание, чтобы вешать ярлыки или отворачиваться от них», — подчеркнул Марк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!