Сетевую компанию оштрафовали за отключение котельных в Касимове

Антимонопольная служба оштрафовала Рязанскую областную электросетевую компанию за ее действия в городе Касимове. Прекратив энергоснабжение в августе 2020 года, сетевики оставили без горячей воды 68 многоквартирных жилых домов, 9 детских дошкольных учреждений и 3 школы.

«По факту злоупотребления доминирующим положением АО «РОЭК» привлечено к административной ответственности», - сообщает пресс-служба Рязанского УФАС.

По части 2 статьи 14.31 КоАП РФ АО «РОЭК» оштрафовали на 777,4 тыс.рублей. Постановление по делу в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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