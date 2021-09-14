Рязанский Музей СССР переехал на улицу Вокзальную.

Рязанский Музей СССР открылся на новом месте. Теперь с экспонатами советской эпохи можно познакомиться по адресу: Рязань, улица Вокзальная, 99.

«Помещение музея находится в пешей доступности от железнодорожных вокзалов, гостиниц, ресторанов и объектов туристического показа», - отметила пресс-служба городской администрации.

11 сентября на площадке перед музеем состоялось праздничное мероприятие, посвященное пятилетию музея и новоселью. Гости увидели показ мод, попробовали угощения из советского буфета и поучаствовали в мастер-классах.

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