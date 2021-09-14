Полностью улицу Татарскую после ремонта теплотрассы откроют 17 сентября.

Участки улицы Татарской после ремонта теплотрассы будут открывать поэтапно, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Участок теплотрассы от дома №91 по улице Татарской до пересечения с улицей 2-я Линия планируют открыть уже 14 сентября.

Что касается участка теплотрассы от улицы Пушкина до улицы Дзержинского, то там сейчас продолжается благоустройство территории. Откроют участок предположительно 17 сентября.

«В отношении подрядчика применят штрафные санкции за нарушения сроков открытия и движения транспорта и сдачи объекта после ремонта», - отметили в управлении энергетики и ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!