В Касимове женщина погибла, вылезая из квартиры по простыне

11 сентября в Касимове погибла 56-летняя местная жительница. Она упала с высоты, пытаясь спуститься из окна многоквартирного дома по простыне.

Как сообщает издательство «Пресса», трагедии предшествовало застолье. Его участники изрядно выпили, и в какой-то момент хозяева заснули. Около 11:00 гостья решила покинуть квартиру, но не смогла открыть входную дверь.

Тогда она решила вылезти через окно, используя простынь. Однако импровизированный канат не выдержал, и женщина рухнула сначала на крышу пристройки первого этажа, а затем на землю.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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