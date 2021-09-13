Рязанскому театру присвоят имя умершего художественного руководителя

Первым спектаклем осени в «Переходе» стали «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина - последняя постановка Геннадия Кириллова. Фото: vk.com/teatr_perehod

Театру «Переход» Рязанского государственного университета присвоят имя Геннадия Кириллова. Основателя и бессменного руководителя театра не стало в ночь на 13 августа в возрасте 77 лет.

Как сообщает пресс-служба РГУ, решение принято на заседании ученого совета еще 31 августа. Инициативу поддержал ректор РГУ Андрей Минаев. А 12 сентября подопечные Геннадия Дмитриевича открыли новый сезон уже с вывеской, на которой увековечена его память.

Геннадий Кириллов руководил театром с 1998 года и за это время поставил более 30 спектаклей. Фото: vk.com/teatr_perehod

Первым спектаклем осени в «Переходе» стали «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина.

«В течение 20 лет с момента создания Театра-студии РГПУ в 1998 году Геннадий Дмитриевич руководил театром и за это время поставил более 30 спектаклей. «Пять вечеров» — его последняя постановка», - рассказали коллеги Заслуженного деятеля культуры России.

Памяти Геннадия Кириллова актеры посвятили весь нынешний сезон. Утром в день спектакля на его могиле прошла панихида.

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