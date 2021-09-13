Ямы залатают еще на четырех участках в Рязани

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На предстоящей неделе в Рязани запланировали ямочный ремонт еще на четырех участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани 13 сентября.

Дефекты дорожного полотна должны заделать на улицах Центральной (Дягилево), Маяковского, Коломенской, а также на площади Мичурина.

Также чиновники отчитались о недавних ремонтах. По информации властей, со 2 по 9 сентября работы повели на дороге от Ново-Рязанской ТЭЦ до Ряжского шоссе, на улицах Тимакова, Право-Лыбедской, Октябрьской, Новоселковской, Нахимова, Щорса, Черновицкой, Лево-Лыбедской, Попова, Затинной, Белинского, Соборной, Интернациональной, а также на переулках 3-м Мопровском и 2-м Школьном.