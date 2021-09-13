На Высоковольтной Tiguan влетел в Audi и перевернулся

Утром 13 сентября возле дома №34/13 по улице Высоковольтной в Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает управление ГИБДД.

По предварительным данным, 68-летний москвич за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Ауди А4. От удара Volkswagen по инерции перевернулся.

В результате дорожного происшествия 67-летняя пассажирка немецкого кроссовера получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

В настоящее время инспекторы ГИБДД проводят проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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