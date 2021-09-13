В Лесопарке пьяная рязанка на кроссовере сбила велосипедистку.

Утром 11 сентября в рязанском Лесопарке произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 26-летняя рязанка за рулем кроссовера Hyundai Santa Fe не справилась с управлением и сбила 54-летнюю женщину на велосипеде.

В результате дорожного происшествия велосипедистку доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время инспекторы ГИБДД проводят проверку, однако уже известно, что дама была пьяна. В ее организме обнаружили 0,722 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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