Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 11-13 сентября

11-13 сентября минздрав Рязанской области подтвердил смерть от COVID-19 еще у 14 человек.

11 сентября в список внесли фамилии пяти женщин (60 лет, 63 года, 66 лет, 66 лет, 80 лет) и одного мужчины (78 лет).

12 сентября – трех женщин (64 года, 65 лет, 80 лет) и одного мужчины (80 лет).

13 сентября – трех женщин (57 лет, 59 лет, 60 лет) и одного мужчины (61 год).

Все жертвы скончались в июне. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 1016 человек.