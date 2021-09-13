В июле рязанцы купили 296 квартир на общую сумму 887 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанцы вложили почти 4 млрд рублей в квартиры в новостройках, которые возводятся в рамках программы проектного финансирования, сообщает рязанское отделение Банка России. На 1 августа 2021 года в Рязанской области открыли 2203 эскроу-счетов, в среднем на каждом из них лежало около 1,8 млн рублей. Только в июле рязанцы купили 296 квартир на общую сумму 887 млн рублей.

Проектное финансирование предполагает, что застройщик может использовать только собственные деньги или банковский кредит, не привлекая деньги граждан. Покупатели жилья открывают эскроу-счет, куда перечисляют деньги за квартиру. Строители получают к ним доступ, когда сдадут жилье в эксплуатацию.

— Механизм пришел на смену долевому строительству, чтобы защитить граждан от недобросовестных фирм, превращающих объекты в долгострои, когда после сбора денег работы останавливались, а люди оставались и без вложений, и без жилья, — напомнил заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Сергей Никоноров.

На 1 августа 2021 года в Рязанской области выдали 67 разрешений на строительство, практически каждое второе предусматривает использование счетов эскроу.

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