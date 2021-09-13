От чистого сердца: рязанский Сбербанк провел акцию День донора

В Рязанском отделении Сбербанка прошла традиционная акция «День донора».

В Рязанском отделении Сбербанка прошла традиционная акция «День донора». Он посвящен в первую очередь самим донорам - самоотверженным и щедрым людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Сотрудники Сбера регулярно участвуют в пополнении регионального банка крови. И действительно, каждая капля может стать решающей, когда речь идет о спасении человеческой жизни.

- На протяжении многих лет наши коллеги принимают участие в таком добром и благородном деле, как возможность подарить шанс на выздоровление всем нуждающимся, - сказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Совершенствование оказания медицинской помощи в лечебных организациях Рязанской области невозможно без применения компонентов донорской крови, для которых нет искусственных заменителей. Кроме того, участие в донорстве стимулирует к поддержанию здорового образа жизни.

При этом, как отмечают организаторы акции, число доноров среди сотрудников Сбербанка неизменно увеличивается. Следующий раз принять участие в сдаче крови они планируют в октябре этого года.

Сотрудники Сбера регулярно участвуют в пополнении регионального банка крови.

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