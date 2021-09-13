Рязанцы обратились к мэрии с просьбой установить паровоз-памятник

На фото памятник паровозу Л-3507 в Иркутске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Рязанцы обратились к администрации города с просьбой установить в Рязани памятник-паровоз. Инициатором обращения стал краевед, администратор паблика «Рязань, которую мы потеряли» Александр Дударев.
«На многочисленные туристические кластеры деньги всегда находятся, а для подлинной исторической детали их как обычно нет. Да еще складывается впечатление, что и желания у властей скорее всего тоже не появляется. А ведь Рязань достойна иметь подобную туристическую достопримечательность», - написал краевед.
По словам Александр Дударева, через Рязань прошли одни из старейших железных дорог - Московско-Рязанская и Рязано-Козловская (затем Рязано-Уральская) в 1860-е годы. Кроме того, в Рязани сохранилось еще достаточное количество объектов железнодорожной инфраструктуры XIX-XX веков.
«Веерное депо Рязань-1 (вопрос о его нынешнем состоянии как объекта культурного наследия федерального значения тема отдельного обсуждения), историческое здание вокзала Рязань-1 1864 года постройки, с изменением фасада в 1960-е годы, а также водоемная башня станции Рязань-Товарная, ныне выявленный объект культурного наследия и так же сохранено здание депо», - перечислил краевед и обратился к мэрии:
— Администрация Рязани, неужели наш областной центр, у которого такая богатая железнодорожная история, где действует железнодорожный колледж, до сих пор не достоин того, чтобы появился памятник-паровоз, как дань памяти и уважения, всем железнодорожникам, которые работали и работают у нас в этой отрасли более 160 лет!
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