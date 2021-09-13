В центре Рязани продают ресторан «Фонвизин» за 100 млн рублей

В центре Рязани продают ресторан «Фонвизин». Объявление разместили на портале Avito.
Как указано в описании, расположено заведение недалеко от площади Театральной, рядом находятся кукольный театр, областной Театр драмы, а ниже по улице Ленина – областная филармония.
«Ресторан размещается в отдельном двухэтажном здании площадью 1043 кв. метров, на земельном участке площадью восемь соток. Оснащен мебелью, кухонной техникой, всеми необходимыми инженерно-техническими системами. Все в исправном состоянии.
За все продавец хочет получить 100 млн рублей.
Отметим, что объявление на портале разместили еще 15 августа.
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