Рязанцам предложили высказать свое мнение о новом вице-губернаторе.

В telegram-канале «КП-Рязань» запустили опрос, в котором каждый желающий может высказать свое мнение о новом вице-губернаторе Михаиле Семенове. Он занимает должность всего несколько дней, его деятельность только начинается, поэтому опрос обращен в будущее – что рязанцы ждут от нового вице-губернатора. Заранее заготовлено несколько вариантов ответа, но каждый может написать и свой вариант.

Результаты опроса лягут в основу публикаций в «КП-Рязань», а также будут направлены самому Михаилу Семенову. У вас есть шанс выразить свое мнение о деятельности вице-губернатора Рязанской области и высказать ему свои пожелания. Опрос будет активен до конца рабочей недели.

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