В пяти районах Рязанской области 13 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

13 сентября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- село Высокое, село Ламино, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- поселок Новоселки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Михалково — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Каменка, село Огородниково, деревня Огородниковские Выселки, деревня Пахотино, село Степановка, деревня Ясаковские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Новые Воды — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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