В пяти районах Рязанской области 13 сентября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
13 сентября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- село Высокое, село Ламино, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- поселок Новоселки — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Михалково — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Каменка, село Огородниково, деревня Огородниковские Выселки, деревня Пахотино, село Степановка, деревня Ясаковские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Новые Воды — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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