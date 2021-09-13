Мэрия Рязани пообещала вывезти августовский мусор с улицы Пушкина. Фото: Марина Сусорова | Рязань.

Мэрия Рязани пообещала уже на этой неделе, начиная с 13 сентября, вывезти мусор с улицы Пушкина. Об этом администрация города пообещала в паблике «Рязань».

Ранее рязанка Марина Суросова рассказала, что инициативная группа жителей вырубила американский клен и сложила все в общую кучу, к мусору, который остался после субботника от 21 августа.

«Ждем, когда Дирекция благоустройства продолжит работы по вывозу мусора, и по дальнейшей уборки запущенной территории...» - говорится в сообщении.

В администрации отреагировали на жалобу и сообщили, что Дирекция благоустройства вывезет мусор и ветки с улицы Пушкина на следующей неделе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!