За сведения о застрелившем в Касимове собаку объявили вознаграждение

В микрорайоне Фабрика в Касимове неизвестные застрелили собаку. Об этом сообщается в одном из местных пабликов. Подробностей анонимный автор не указал, но в комментариях подписчица с именем Кристина Александрова подписала: «Если кто-нибудь располагает какой-либо информацией, просьба написать в личку, вознаграждение 15 тысяч рублей».

Ранее в том же паблик появилось сообщение о «стае черных собак» на Фабрике, которые кидаются на людей, на собак, которые идут на поводке.

«Кто за них отвечает? Кто будет отвечать за последствия? Ждут, пока они не нанесут увечья человеку? На некоторых висят бирки…» - писала Таня Курбатова.

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