В центре Рязани обнаружили заброшенную студию звукозаписи из 90-х.
В центре Рязани обнаружили заброшенную студию звукозаписи. Располагается она на чердаке одного из зданий по улице Семена Середы.
«Возможно, это была не студия, а обычная репетиционная база. Но, по всей видимости, с конца 90-х годов там никто не появлялся», - сообщил «КП-Рязань» автор снимков и видео.
Одно из помещений заброшенной базы.
Электричества на заброшенной базе нет, но с помощью фонарика можно увидеть, что на стенах до сих пор висят постеры с Metallica, Scorpions, Slayer, Soulfly и других популярных команд того времени. Кроме того остались плакаты с обзорами на электрогитары, барабанные установки, микшерные пульты и другие интересные вещи.
Возможно, это была репетиционная база, но с конца прошлого века из музыкантов там никто не появлялся.
В центре Рязани обнаружили заброшенную студию звукозаписи из 90-х
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