В центре Рязани обнаружили заброшенную студию звукозаписи из 90-х.

В центре Рязани обнаружили заброшенную студию звукозаписи. Располагается она на чердаке одного из зданий по улице Семена Середы.

«Возможно, это была не студия, а обычная репетиционная база. Но, по всей видимости, с конца 90-х годов там никто не появлялся», - сообщил «КП-Рязань» автор снимков и видео.

Одно из помещений заброшенной базы.

Электричества на заброшенной базе нет, но с помощью фонарика можно увидеть, что на стенах до сих пор висят постеры с Metallica, Scorpions, Slayer, Soulfly и других популярных команд того времени. Кроме того остались плакаты с обзорами на электрогитары, барабанные установки, микшерные пульты и другие интересные вещи.

Возможно, это была репетиционная база, но с конца прошлого века из музыкантов там никто не появлялся.

В центре Рязани обнаружили заброшенную студию звукозаписи из 90-х

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!