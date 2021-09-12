Иск по банкротству рязанского ООО «Яблоновский групп» оставили без движения

Федеральная налоговая служба России обратилась в арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании банкротом ООО «Яблоновкий групп» в связи с наличием непогашенной задолженности по состоянию на 30 августа 2021 года по уплате обязательных платежей на общую сумму более 882 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Но суд определил, что налоговики подали заявление с нарушением требований Арбитражного процессуального кодекса РФ, а именно, не приложили к заявлению документы, подтверждающие обстоятельства, на которых они [налоговики] основывают свои требования.

В связи с этим заявление налоговой службы осталось без движения. Суд предложил ведомству до 8 октября все устранить и предоставить суду все необходимые документы.

Организаторы консалтинговой компании «Яблоновский групп» позиционировали себя экспертами в сфере финансов. Они брали с людей деньги, обещая солидные проценты и помогали им оформить кредиты... Но в последнее время все чаще и чаще в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о «ЯГ», как о финансовой пирамиде.

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