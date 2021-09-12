Рязанский детский омбудсмен поддержала идею об ужесточении наказания педофилам

Детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова поддержала законопроект об ужесточении педофилам наказания.
— Из следственной практики знаю, что среди педофилов высокий процент рецидива. Нездоровое влечение к детям никуда не исчезает даже после отбытия реального срока лишения свободы, — говорит уполномоченный по правам ребенка.
В законопроекте предлагается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
— Мы должны максимально защитить наших детей! И еще, родители, научите детей правилам безопасного поведения, — сказала в обращении Евдокимова.
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