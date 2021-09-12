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Общество12 сентября 2021 14:21

Рязанцев 13 сентября ждут спасительный ветер и 27 градусов тепла

Местами в понедельник возможен ветер, который рассеет вредные примеси
Источник:kp.ru
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В понедельник, 13 сентября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, но днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает региональное управление МЧС, основываясь на данных синоптиков.

В понедельник возможен юго-западный ветер, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +9…+14°С, днем +22…+27 градусов.

Благодаря метеорологическим условиям, в ближайшие сутки в приземном слое атмосферы будут рассеиваться вредные примеси.

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