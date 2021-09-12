Пьяный мотоциклист улетел с дороги в Сараевском районе

Рано утром в Сараевском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 38-летний местный житель за рулем мотоцикла «Минск» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы, с которыми обращался за медицинской помощью.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что водитель был в изрядном алкогольном опьянении, прав на вождение у него не было, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!