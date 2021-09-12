Пьяный мотоциклист улетел с дороги в Сараевском районе

Рано утром в Сараевском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 38-летний местный житель за рулем мотоцикла «Минск» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.
В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы, с которыми обращался за медицинской помощью.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС установили, что водитель был в изрядном алкогольном опьянении, прав на вождение у него не было, а сам мотоцикл не был зарегистрирован.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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