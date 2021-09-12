Из затона в Рязани водолазы извлекли труп мужчины

Воскресным утром 12 сентября в Оке в черте Рязани обнаружили труп мужчины, сообщает региональное управление МЧС.

Примерено в половине десятого утра водолазы дежурной смены спасательной службы извлекли из Борковского затона тело рыбака. В настоящее время по данному факту Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

После проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет.

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