На выставке животных в рязанском МКЦ обнаружили массовые нарушения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рязанском МКЦ на выставке животных обнаружили массовые нарушения, сообщает Россельхознадзор. По данным ведомства, проверка проходила еще в июле 2021 года, которая и установила, что некоторые животные не идентифицированы, нет плана проведения мероприятий по недопущению распространения заразных болезней, а также документов, подтверждающие качество и безопасность используемых кормов.

Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы на корма не оформлялись должным образом, как и не соблюдалась максимальная продолжительность выставки, которая «в соответствии с требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях» должна составлять четыре календарных дня.

Возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо привлечено к ответственности.

Отметим, что в июле 2021 года – с 15 июля по 16 августа – в МКЦ проходила выставка экзотических животных – обезьяны, кенгуру, питоны, летающие лисы и другие.

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