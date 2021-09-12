В сеть попало любительское видео о Рязани 1979 года
Видеокадры любительской съемки Рязани 1979 года выложили в соцсетях. На кадрах показаны раскопки на территории кремля, где молодые археологи что-то живо и со смехом обсуждают рядом с разрытым скелетом. Попал в фильм и быт археологического лагеря где-то на природе – костер, приготовление пищи, палатки…
Но большую часть съемки занимают все же прогулки по Рязанскому кремлю. Автор фильма старался запечатлеть не только храмы, здания, но и архитектурные детали – наличники, орнаменты колонн с виноградными гроздьями и многое другое.
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