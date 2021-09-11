Порядка 60 процентов рязанцев хотят жить как мормоны

11 сентября в Рязани на улице Почтовой прошла акция «Отраву за поселения – в спецмагазины». Участники мероприятия, приуроченного ко Дню трезвости, выступают за полный запрет продажи алкоголя в черте населенных пунктов.

- Мы не выступаем за запрет продажи алкоголя вообще, мы лишь хотим сократить количество стихийных, незапланированных покупок алкоголя среди населения нашего города, – приводит слова представителя движения «Трезвая Рязань» Ольги Барановой издание YA62.

По словам женщины, во время опроса, проведенного в рамках акции, выяснилось, что порядка 60 процентов респондентов поддерживают такую инициативу.

Стоит отметить, что продажа алкоголя за пределами населенных пунктов давно практикуется в американском штате Юта, населенном преимущественно мормонами. И там для того чтобы приобрести бутылочку горячительного желающим приходится ехать на границу штата в специальные алкомаркеты.

Будем надеяться, что традицию многоженства рязанские активисты у сектантов перенимать не собираются.

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