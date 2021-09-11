Курсанты училища ВДВ присягнули на верность Родине

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

11 сентября в областном центре прошла торжественная церемония приведения к присяге курсантов первого курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

Мероприятие посетили начальник училища Руслан Евкодимов, ветераны ВДВ, губернатор Николай Любимов, депутаты городского и областного парламентов, горадминистрации, митрополит рязанский и михайловский Марк и другие.

- На рязанской земле гордятся одним из самых престижных вузов страны. Правительство региона старается оказывать всемерную поддержку вузу, совместно с училищем развивает проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.

В 2021 году на обучение по программам высшего образования набрано 264 человека, по программам высшего образования специального назначения – 142 человека и 189 – по программам среднего профессионального образования назначения.

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