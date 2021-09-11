«Беги или умри»: из-за игры 10-летний мальчик попал под колеса авто

10 сентября в Рязани на улице Новоселов 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает портал YA62.

В результате ДТП ребенок получил травму позвоночника, а причиной случившегося послужила отчаянная детская игра «Беги или умри». Ее суть в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к проезжающим машинам.

- У детей появилось новое развлечение. Этот ребенок три раза перебегал дорогу на красный свет, а на четвертый раз выбежал из-под «Газели», - рассказал нашим коллегам очевидец происшествия.

Отмечается, что после наезда мальчик сбежал с места ДТП. Его с трудом удалось найти в одном из дворов, где от прятался от взрослых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!