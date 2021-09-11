Торговый городок ищет первых резидентов

Фото: Торговый городок.

Торговый городок ищет резидентов, готовых начать работу в обновленном и реконструированном пространстве. Об этом сообщается на странице рязанской ВДНХ в Instagram.

«Мы продолжаем знакомиться и собирать ваши рекомендации интересных проектов. Сегодня мы открыли на сайте инвестиционные лоты – подробную информацию о павильонах, которые ждут своего резидента. Там же описаны меры поддержки инвесторов, льготы и условия аренды», - написано в сообщении.

Напомним, 18 августа губернатор Николай Любимов и дизайнер Артемий Лебедев побывали на территории Торгового городка. Глава региона отметил, что это место является знаковым для региона и сейчас проводится работа по восстановлению объекта. В свою очередь студия Лебедева займется дизайн-концептом обновленного городского пространства.

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