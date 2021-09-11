Фото: группа ПУВР.

Вечером 10 сентября около 18 часов на улице Чапаева в центре Рязани произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 37-летний житель областного центра на автомобиле Kia. Он столкнулся с автомобилями Honda Insight, Toyota Camry и припаркованным Renault Logan. После этого корейская иномарка врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель Kia получил травмы. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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