За сутки рязанские полицейские задержали троих преступников, объявленых в розыск

За минувшие сутки рязанские полицейские задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летний житель областного центра был осужден по статье «Угроза убийством», но после приговора решил скрыться от службы исполнения наказаний. Его разыскали оперативники ОМВД по Московскому району и сотрудники УФССП. Мужчину поместили под стражу.

В Пронском районе был обнаружен 32-летний житель Кировской области, скрывавшийся от дознавателей. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

А в Новомичуринске нашли 21-летнего местного жителя скрывавшегося от суда. Молодого человека подозревают в краже, грабеже и незаконном обороте наркотиков.

Отмечается, что все задержанные переданы инициаторам розыска.

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