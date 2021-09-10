На ближайшие дни в Рязанской области прогнозируют очень теплую погоду

В ближайшие дни Рязанский гидрометеоцентр обещает очень теплую погоду. К тому же еще и без дождей. Прогноз на 11-13 сентября появился на meteo62.ru.

В ночь на субботу ниже +6 по области и +9 в Рязани температура не опустится. В светлое время суток +17…+22.

В воскресенье, 12 сентября, станет еще теплее, причем ощутимо. Температура воздуха +9…+14 ночью и +20…+25 днем. А в понедельник термометры в отдельных районах и вовсе покажут +26.

Ветер будет плавно усиливаться с 2-7 м/с в субботу до 5-10 м/с в первый день новой неделе. На небе – переменная облачность. Как сообщают «Метеовести», тучи в европейской части страны прогоняет азорский антициклон.