Антиковидные ограничения в Рязани продлили до 27 сентября

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Рязани и области продлены до 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов. Касаются ограничения работы кафе, баров, ресторанов и прочих точек общепита в ночное время. Работать им по-прежнему можно только с 06:00 до 01:00. Навынос – только ночью.

Продлен также режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет.

10 сентября в Рязани и области выявили еще 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 39974 человек.

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