Рязанское УФАС: «Гардиан Стекло» увеличило стоимость продукции на 80%

Рязанское УФАС выявило в деятельности компании «Гардиан Стекло» признаки злоупотребления доминирующим положением, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты УФАС проанализировали рынок после поступивших заявлений о росте стоимости на стройматериалы. В итоге выяснилось, что рынок листового стекла является высококонцентрированным, и доминируют на рынке несколько производителей – в том числе «Гардиан Стекло».

«Цена на листовое стекло в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 года увеличилась более чем на 80%. В то время как рост себестоимости был незначительным. Это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую продукцию. В случае установления вины организации грозит оборотный штраф», - говорится в сообщении.

Компания Guardian Glass открылась в Рязани в сентябре 2009 года. Расположено предприятие на Южном промузле.

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