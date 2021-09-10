Скончался экс-директор рязанского АО «Бетон» Александр Удалых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался бывший генеральный директор АО «Бетон» Удалых Александр Алексеевич. Коллектив ООО «Рязанский завод ЖБИ-3», а также Союз строителей Рязанской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.

«Александр Алексеевич Удалых не любил говорить о своей работе, привык трудиться спокойно, без излишней шумихи, но в любой ситуации имел свое мнение и свою позицию, активно участвуя в благотворительной деятельности. Он помогал восстанавливать памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в селе Бурминка Александро-Невского района, участвовал в строительстве храмов в селах Криуша Рязанского района и селе Гребнево Старожиловского района», - писали о строителе в 2012 году «РВ».

В настоящее время АО «Бетон» возглавляет сын Александра Алексеевича - Александр.

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