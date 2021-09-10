У здания почтамта в Рязани укатившийся почтовый фургон протаранил Mercedes-Benz

Вечером 9 сентября на улице Почтовой у здания УФПС по Рязанской области произошло ДТП, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, 70-летний рязанец за рулем почтового фургона (курьерская служба) Ford «при стоянке автомобиля допустил самопроизвольное движение». Во время попытки остановить машину, произошло столкновение с припаркованным Mercedes-Benz.

В результате дорожного происшествия водитель почтового фургона получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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