В Рыбновском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

«В январе 2018 года ко мне на личный прием обратился староста села Федякино, бывший военный Николай Панин. Он рассказал, что муниципальному образованию необходим новый современный медицинский пункт», – рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России», депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Открытие нового медучреждения было запланировано на 2019 год, но решение вопроса со строительством затянулось из-за ряда ограничений, связанных с включением села Федякино в территорию культурного наследия «Есенинская Русь».

«Нашему возмущению не было предела. Однако, понимая, что эмоциями делу не поможешь, мы решили все равно добиваться начала строительства. Писали коллективные письма, куда только можно. Ходили по разным инстанциям. И снова обратились за помощью к Андрею Макарову», – поделился Николай Панин.

Благодаря личному вмешательству депутата Госдумы от Рязанской области документацию в кратчайшие сроки переделали, было получено положительное заключение и 2 июля 2021 года состоялось торжественное открытие ФАПа. Блочно-модульное здание оснащено медицинской мебелью и оборудованием. Здесь будут лечиться более 300 жителей села Федякино и деревни Чешуево.

«Андрей Михайлович Макаров наглядно нам показал, что «Единая Россия» слов на ветер не бросает!» – заявил Николай Панин.

В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и проекта «Единой России» «Здоровое будущее» построено четыре новых ФАПа. На 2022 и 2023 годы запланировано возведение еще 26 медицинских учреждений. Более чем в 40 объектах здравоохранения Рязани и в 13 районах области проведут капитальный ремонт.

Инициативы «Единой России» о развитии первичного звена здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов) позволят обеспечить качественную и доступную медицину для всех. Этот посыл заложен в качестве одного из приоритетов в апрельском послании президента РФ Владимира Путина.

И мы обязательно этого добьемся, потому что пока другие говорят, «Единая Россия» делает. Голосуйте за «Единую Россию»!

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