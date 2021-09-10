Скончался бывший депутат Рыбновской районной Думы Сергей Ермаков

Скончался Почетный гражданин Рыбновского района, почетный строитель, бывший депутат Рыбновской районной Думы Сергей Федорович Ермаков.

Сергей Федорович долгие годы возглавлял Рыбновскую межхозяйственную строительную организацию (МСО), отдавал развитию района все свои силы, знания, опыт и энергию.

Администрация Рыбновского района и депутаты глубоко скорбят по поводу кончины и соболезнуют родным и близким покойного.

«Ушел из жизни уважаемый человек, посвятивший свою жизнь рыбновской земле», - говорится в некрологе.

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