Дети, больные диабетом, обратились к губернатору Любимову за помощью

В Рязани родители детей, больных сахарным диабетом, записали видеообращение к губернатору Николаю Любимову и министерству здравоохранения Рязанской области. Главный посыл обращения – обеспечить больных детей системой непрерывного мониторинга глюкозы.

В ролике снялись сами дети, которые одной-двумя фразами рассказали о своей болезни, и чего им не хватает:

«В Рязанской области детей с таким диагнозом более трехсот человек. Чтобы оставаться здоровыми, нужно всегда знать свой уровень сахара в крови».

«Для этого я прокалываю пальчик около 15 раз в сутки».

«Это не очень приятно, после проколов остаются следы».

«Но если этого не делать, мой сахар перестает слушаться и начинает разрушать мой организм».

«Я очень люблю кататься на велосипеде, на роликах, плавать и играть в футбол».

«Это сенсер, - показывает девочка на плечо, - он всегда следит за моим непослушным сахаром, и в любой момент сообщает моей маме, что мне нужно скушать что-нибудь сладенькое, либо сделать инъекцию инсулина».

«Благодаря ему, я могу не прокалывать так много раз пальцы. Это так здорово».

«В России есть много детей, которым выдают сенсоры бесплатно по закону».

«Сохраните наше здоровье, а мы вырастим и станем хорошими людьми».

Авторы ролика просят чиновников и главу региона услышать тяжелобольных детей.

«Пока эти проблемы не решены, думать о благоустройстве области и об инновационных проектах кощунственно! Дети - это наше будущее!» - говорится в сообщении.

Смотреть видеосюжет Видеообращение детей-диабетиков к губернатору Николаю Любимову

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