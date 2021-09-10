Дети, больные диабетом, обратились к губернатору Любимову за помощью

В Рязани родители детей, больных сахарным диабетом, записали видеообращение к губернатору Николаю Любимову и министерству здравоохранения Рязанской области. Главный посыл обращения – обеспечить больных детей системой непрерывного мониторинга глюкозы.
В ролике снялись сами дети, которые одной-двумя фразами рассказали о своей болезни, и чего им не хватает:
«В Рязанской области детей с таким диагнозом более трехсот человек. Чтобы оставаться здоровыми, нужно всегда знать свой уровень сахара в крови».
«Для этого я прокалываю пальчик около 15 раз в сутки».
«Это не очень приятно, после проколов остаются следы».
«Но если этого не делать, мой сахар перестает слушаться и начинает разрушать мой организм».
«Я очень люблю кататься на велосипеде, на роликах, плавать и играть в футбол».
«Это сенсер, - показывает девочка на плечо, - он всегда следит за моим непослушным сахаром, и в любой момент сообщает моей маме, что мне нужно скушать что-нибудь сладенькое, либо сделать инъекцию инсулина».
«Благодаря ему, я могу не прокалывать так много раз пальцы. Это так здорово».
«В России есть много детей, которым выдают сенсоры бесплатно по закону».
«Сохраните наше здоровье, а мы вырастим и станем хорошими людьми».
Авторы ролика просят чиновников и главу региона услышать тяжелобольных детей.
«Пока эти проблемы не решены, думать о благоустройстве области и об инновационных проектах кощунственно! Дети - это наше будущее!» - говорится в сообщении.
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