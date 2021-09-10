Виновницу массового смертельного ДТП в Рязанской области отдали под суд

Массовое ДТП со смертельным исходом случилось в Спасском районе 3 ноября 2017 года.

В Рязанской области состоится суд над жительницей Подмосковья (Раменского района), которая устроила массовое ДТП со смертельным исходом. Тогда, 3 ноября 2017 года, в Спасском районе на 259 километре М-5 «Урал» столкнулись Mazda, Daewoo, Ford и Kia.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, управлявшая Mazda CX-5 женщина «двигалась на высокой скорости, не справилась с управлением и выехала на встречку». Там она «собрала» несколько машин и лоб в лоб столкнулась с Kia.

«В результате столкновения погиб на месте 32-летний водитель Kia. Трех его пассажиров, среди которых двое детей, доставили в больницу», - напомнили в прокуратуре.

Сама предполагаемая виновница и ее пассажир также попали в больницу.

В течение четырех лет, пока шло следствие, проводились сложные автотехнические и судебно-медицинские экспертизы (некоторые не по одному разу), допрашивались свидетели и потерпевшие из других регионов, собирались другие доказательства.

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