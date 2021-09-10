Аварийное отключение холодной воды в Рязани затронуло пять улиц

10 сентября в Рязани из-за аварино-восстановительных работ на водопроводе без холодной воды остались дома по ряду адресов. Как сообщает муниципальный «Водоканал», отключение затронуло пять улиц.

Возобновить водоснабжение планируется в послеобеденное время – в 15:00, а на улице Пронской в 15:30.

Адреса называются следующие:

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- ул. Совхозная, д. 7б;

- ул. Гражданская;

- ул. Пронская, д. 45, д. 47, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 62, д. 64, д. 64 корп. 1, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 82, д. 84, д. 86, д. 88, д. 88 корп. 1, д. 90, д. 92, д. 96, д. 98, д. 100, д. 102, д. 104, д. 104 корп. 1.