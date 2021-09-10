В Шацке Hyundai снес на ходу велосипедиста

9 сентября в Шацке автомобиль Hyundai Matrix снес на ходу велосипедиста. Фото: 62.мвд.рф

9 сентября в Шацке автомобиль Hyundai Matrix снес на ходу велосипедиста. Последний пересекал дорогу по пешеходному переходу, но не спешился, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошел примерно в 07:40 на улице Карла Маркса. Автомобилем управляла 34-летняя жительница Шацка, а велосипедом – 55-летний горожанин.

«В результате происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован», - рассказали в полиции.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Рязанской области случилось три ДТП, в которых различные травмы получили три человека.

55-летнего жителя Шацка госпитализировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!