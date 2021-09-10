В восьми районах Рязанской области 10 сентября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
10 сентября в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Нармушадь, село Крутицы, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Ягодное — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- село Коровка — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- поселок центрального отделения совхоза имени Ильича — с 09:00 до 17:00;
- село Ижеславль, деревня Напольные Выселки — с 09:30 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Аристово — с 09:00 до 16:00.
Чучковский район:
- поселок Чучково (улицы Ленина, Совхозная, Колхозная) — с 09:30 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Акулово, деревня Дмитриево, деревня Колесниково, село Малахово, поселок Октябрь — с 10:00 до 13:00.
Шацкий район:
- село Казачья Слобода, село Карнаухово, город Шацк — с 13:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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