В восьми районах Рязанской области 10 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 сентября в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Нармушадь, село Крутицы, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Ягодное — с 09:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- село Коровка — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- поселок центрального отделения совхоза имени Ильича — с 09:00 до 17:00;

- село Ижеславль, деревня Напольные Выселки — с 09:30 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово — с 09:00 до 16:00.

Чучковский район:

- поселок Чучково (улицы Ленина, Совхозная, Колхозная) — с 09:30 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Акулово, деревня Дмитриево, деревня Колесниково, село Малахово, поселок Октябрь — с 10:00 до 13:00.

Шацкий район:

- село Казачья Слобода, село Карнаухово, город Шацк — с 13:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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